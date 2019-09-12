Париж, , 16:02 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп обнародовал план будущей пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.

«Будущий законопроект станет темой консультаций с гражданами, которые начнутся до конца сентября и закончатся в конце года», — объявил премьер-министр страны.

Параллельно консультации с социальными партнерами начнутся на следующей неделе и продлятся до начала декабря. Эти обсуждения будут сосредоточены на четырех темах, включая вопрос о пенсионном возрасте и финансовое управление системой.

«Мы не сможем реформировать 70-летнюю систему в течение нескольких недель, особенно если мы хотим построить ее на следующие 70 лет», — заявил глава правительства.

По его словам, нынешняя система «больше не соответствует реальности».

Ожидается, что новая пенсионная система во Франции вступит в силу в 2025 году. Переходный период составит ещё 15 лет. Таким образом, пенсионная реформа во Франции будет полностью применяться с 2040 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуард Филипп даст первое большое интервью в эфире TF1 12 сентября.

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