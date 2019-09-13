Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Китай намерен укрепить свои позиции в рамках торговых переговоров с США, заявил журналист Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

«Динамика развития сельскохозяйственной торговли КНР со странами Южной Америки позволяет предположить, что у Пекина есть долгосрочный план, в рамках которого он хочет переориентировать свою зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции на другие страны, чтобы у него было больше шансов на завоевание дипломатического доминирования в ходе переговоров с США», — заявил Фиклинг.

Напомним, ранее Китай заключил дополнительные договора с 25 бразильскими мясокомбинатами на поставку мясной продукции в КНР, в результате чего их общее количество достигло 89.

На этой неделе стало известно, что аргентинские предприятия, наконец, смогут экспортировать соевую муку в Китай после 20 лет переговоров. Таким образом, с начала 2020 года крупнейший в мире экспортёр кормов для животных может начать поставки в Китай.

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