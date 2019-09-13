Хьюстон, США, , 06:20 — REGNUM Соединенные Штаты должны подключить своих союзников для участия в торговых спорах с Китаем, заявил кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден в ходе теледебатов в Хьюстоне (штат Техас).

«Нам нужно действовать так, чтобы мир заставил Китай отказаться от нечестных методов», — заявил он.

Байден заявил, что на долю Соединенных Штатов приходится 25% мировой экономики. Он подчеркнул, что необходимо подключить к торговым спорам с КНР еще 25%, чтобы навязать свои условия Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент США Дональд Трамп не исключил вариант с заключением промежуточной торговой сделки с Китаем. Американский лидер отметил, что хотел бы все же заключить полноценное торговое соглашение с КНР.

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