Хьюстон, США, 13 сентября 2019, 06:20 — REGNUM Соединенные Штаты должны подключить своих союзников для участия в торговых спорах с Китаем, заявил кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден в ходе теледебатов в Хьюстоне (штат Техас).
«Нам нужно действовать так, чтобы мир заставил Китай отказаться от нечестных методов», — заявил он.
Байден заявил, что на долю Соединенных Штатов приходится 25% мировой экономики. Он подчеркнул, что необходимо подключить к торговым спорам с КНР еще 25%, чтобы навязать свои условия Китаю.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент США Дональд Трамп не исключил вариант с заключением промежуточной торговой сделки с Китаем. Американский лидер отметил, что хотел бы все же заключить полноценное торговое соглашение с КНР.
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