Каракас, , 03:32 — REGNUM Акция протеста преподавателей будет проведена в Венесуэле 16 сентября, пишет El Nacional.

Педагоги будут требовать у властей поднять зарплаты до $400 в месяц. Также они будут добиваться медицинской страховки.

Отмечается, что преподавательский состав страны сильно потерял за последнее время: из страны уехали 40% преподавателей вузов. Также сообщается об эмиграции 60% студентов.

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Напомним, Венесуэла находится в глубоком экономическом кризисе, от которого страдает прежде всего социальная сфера. В частности, медики жалуются на недостаток лекарств и инструментов.

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