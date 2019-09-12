Каракас, , 00:35 — REGNUM «Страдания венесуэльцев» так сильны, что инициатива применения Межамериканского договора о взаимной помощи оправдана, заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в Тwitter.

Хуан Гуайдо Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя инициативу страны Организации американских государств вмешаться во внутренние дела Венесуэлы, используя Межамериканский договор о взаимной помощи, Гуайдо написал, что «международное сообщество» помогает стране «двигаться к свободе».

По его словам, иностранные государства понимают, как глубоко Венесуэла погружена в кризис, поэтому и выступают с инициативой применить упомянутый договор.

Гуайдо призвал и «остальные страны» «оценить масштабы кризиса, от которого страдают венесуэльцы», чтобы найти «пути решения» вывода Венесуэлы из кризиса.

Читайте также: Оппозиция Венесуэлы официально попросит о военном вторжении — СМИ

Напомним, Межамериканский договор о взаимной помощи, или Пакт Рио, предполагает, что если на какую-то из стран — подписантов договора будет внешнее нападение, то это означает, что напали на всех участников.

Отметим, что одним из способов выхода из ситуации, согласно Пакту Риа, может стать военный сценарий. В Организацию американских государств входят 33 страны, расположенные в Америке, в том числе США, Канада, Мексика, Колумбия, Панама, Чили, Бразилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро исключил возможность агрессии против других стран