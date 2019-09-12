Киев, , 16:17 — REGNUM Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, решение поддержали шесть из 11 членов комитета. Поводом стало высказывание Геращенко, которое она допустила 10 сентября. В нём она сравнила партию «Слуга народа» с «зелёными человечками», которые якобы «захватили Крым».

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Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обвинила «зелёных человечков» в развале украинской медицины.

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