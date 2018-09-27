«Маленькие зелёные человечки» развалили медицину Украины — глава Минздрава

Нью-Йорк, США, , 19:59 — REGNUM Проблемы в сфере охраны здоровья Украины связаны не только с внутриукраинскими факторами, но и с «гибридной войной» со стороны России, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун на встрече во время очередной сессии генеральной ассамблеи ООН, сообщил 27 сентября официальный сайт украинского Минздрава.

«Украина сейчас ощущает всю полноту «гибридной войны» России на себе, в частности и в сфере охраны здоровья. Но ошибочной является мысль, что это проблема только Украины. Гибридная война против здоровья на Украине и во всем мире — это неотъемлемая составляющая войны России против человечества. Маленькие «зеленые человечки» осуществили оккупацию Крыма, а Россия это использовала как удобное прикрытие с целью отрицания своей причастности к конфликту… Российская гибридная война — это угроза для здоровья людей. Международное сообщество должно действовать в ответ уверенно и решительно, прежде всего, признав Россию государством-спонсором терроризма и ограничив её роль в Совбезе ООН», — считает Ульяна Супрун.

Напомним, благодаря медицинской реформе Супрун, большинство жителей Украины лишились доступного медицинского обслуживания. Согласно опросам, Супрун является наиболее ненавидимым чиновником на Украине.

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