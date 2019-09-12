Киев, , 10:59 — REGNUM «Депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко наговорила на уголовное дело, причем по нескольким статьям», и должна ответить за то, что обозвала депутатов от фракции «Слуга народа» «югендом». Об этом 12 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Михаил Погребинский.

По его словам, спикер Рады Дмитрий Разумков не должен был включать микрофон во время скандального выступления Геращенко.

«Разумков довольно жёстко отреагировал на безобразный спич Ирины Геращенко. Он действительно отключил микрофон. И когда толпа, хотя их нельзя назвать толпой, но, когда они все пошли грудью защищать право Ирины Геращенко выступать в стиле пропаганды Третьего рейха, он дал ей возможность продолжить в том же духе. Она сказала: «Приведите своих коллег к порядку, свой «югенд». Она не использовала «гитлерюгенд», но имела в в виду, что эти молодые депутаты для неё как «гитлерюгенд». Ирина Геращенко вполне наговорила на уголовное дело, причем по нескольким статьям. Она должна отвечать за это с тем, чтобы в следующий раз другим было неповадно», — сказал Погребинский.

Он напомнил, что таких речей в Раде не позволяли себе даже глава националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок и лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«Многое зависит от того, как общество, как политический класс воспринимают угрозы свободе слова. Очень надеюсь, что вменяемая часть большинства потребует от руководства партии и Верховой рады принимать жесткие меры для пресечения подобного рода вещей», — добавил Погребинский.

Как сообщалось, 10 сентября депутат от ЕС Геращенко назвала депутатов от «Слуги народа» «зелеными человечками» и «югендом». По её словам, сейчас «зеленые человечки» якобы «пытаются забрать парламент». Она обвинили «Слугу народа» в уничтожении оппозиции и парламентаризма.