Киев, 12 сентября 2019, 10:59 — REGNUM «Депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко наговорила на уголовное дело, причем по нескольким статьям», и должна ответить за то, что обозвала депутатов от фракции «Слуга народа» «югендом». Об этом 12 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Михаил Погребинский.
По его словам, спикер Рады Дмитрий Разумков не должен был включать микрофон во время скандального выступления Геращенко.
Он напомнил, что таких речей в Раде не позволяли себе даже глава националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок и лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.
Как сообщалось, 10 сентября депутат от ЕС Геращенко назвала депутатов от «Слуги народа» «зелеными человечками» и «югендом». По её словам, сейчас «зеленые человечки» якобы «пытаются забрать парламент». Она обвинили «Слугу народа» в уничтожении оппозиции и парламентаризма.