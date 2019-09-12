Рим, , 15:59 — REGNUM Правительство Италии попросит Еврокомиссию не считать их расходы на «зеленую» экономику при расчете дефицита бюджета, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 12 сентября.

Такой подход позволит новому либерал-популистскому правительству повысить бюджетные расходы фактически, формально не повышая дефицит, и выполнить по крайней мере часть своих экономических обещаний.

Осенью 2018 года предыдущее правительство Италии вступило в дискуссию в Еврокомиссией, которая отказывалась утверждать проект бюджета страны с дефицитом 2,4% ВВП. Дополнительные средства должны были быть направлены на финансирование исполнений предвыборных обещаний — снижение пенсионного возраста и выплат «пособий по гражданству».

Компромиссом стал дефицит бюджета в 2,04% ВВП, при этом в те же недели Еврокомиссия разрешила Франции утвердить бюджет с дефицитом в 3,5% ВВП для исполнения правительством Эммануэля Макрона обещаний в разгар протестных акций «желтых жилетов».

И тогда, и сейчас Еврокомиссия демонстрирует лицемерие, разрешая «своим» то же, что запрещено «чужим», отмечают оппоненты нынешнего правительства Италии.

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