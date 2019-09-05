Милан, Италия, , 13:38 — REGNUM Новое правительство Италии — первое за всю историю страны, которое родилось не на территории самой Италии, а в Брюсселе, заявил в интервью Radio Anch’io в четверг, 5 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Он отметил, что пост министра экономики в этом правительстве займет «преподаватель истории» и депутат Европарламента (либерал Роберто Гуалтьери), посты министров здравоохранения, транспорта и образования — люди, никогда прежде не работавшие в этих сферах.

Правительство, образовавшееся исключительно из-за желания двух партий получить власть, не просуществует долго, уверен Сальвини.

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Как сообщалось ранее, в августе 2019 года лидер «Лиги» Маттео Сальвини инициировал распад правящей коалиции с «Движением 5 звезд». По версии Сальвини, с партнерами стало невозможно договориться ни по одному значимому вопросу. По версии его оппонентов — лидер «Лиги» хотел добиться досрочных выборов, на которых победили бы правоцентристские партии, а он занял бы пост премьер-министра.

Однако формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла не стал объявлять выборы. Закон позволяет ему разрешить формирование другой коалиции в том же составе парламента. Коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы. В нынешнем составе парламента у них чуть более 50% мест, а актуальный совокупный рейтинг — чуть более 40%.

Наблюдатели подвергли критике решение Маттареллы, который, по их мнению, в силу личных пристрастий отдал власть двум партиям без общей программы, не имеющих поддержки большинства населения. Сторонники итальянского президента в свою очередь отмечают, что такое решение Маттареллы позволило быстро сформировать правительство и не терять время, необходимое на утверждение бюджета и иных значимых документов.