Ташкент, , 14:58 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внес изменения в закон «О судах», согласно которым увеличен возрастной ценз для судей, следует из сообщения минюста Узбекистана.

Согласно изменениям, отныне для назначения на должность судьи, кандидату требуется достичь 35-летнего возраста, в то время как ранее эту должность могли занимать лица, достигшие 30-летнего возраста.

Изменения касаются и народных заседателей — им тоже должно быть не менее 35 лет.

В 2017 году судьи Узбекистана выступили с коллективным обращением к народу страны, в котором пообещали, в числе прочего, честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

Служители Фемиды заверили, что критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность станут для них повседневной нормой, основными критериями их деятельности. «Обещаем честно и добросовестно исполнять возложенные на нас ответственные обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть всегда верными нашей клятве, данной народу и президенту», говорилось в обращении.

Между тем, несмотря на то, что суда стали более открытыми и доступными для народа, в их адрес поступает немало нареканий.

К примеру, судьи до настоящего времени не восстановили в правах учредителей и журналистский корпус газеты «Новый Век», деятельность которой была прекращена узбекским судом в 2015 году.

Суд сопровождался грубыми нарушениями национального законодательства, во время процесса судьи приняли во внимания смехотворные обвинения со стороны регулятора — Узбекского агентства печати и информации, которое в настоящее время переименовано в Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана.

В вердикте суда значится, что газета «Новый Век», которая выпускалась на протяжении 20 лет, публиковала «материалы, противоречащие принципам морально-нравственного воспитания, бесстыдные и циничные, формирующие неправильное представление об общественно-политической обстановке в стране, возбуждающие у населения панику и тревогу, наносящие вред традиционным ценностям и противоречащие принятым в республике законодательным актам».

Бесстыдными и возбуждающими у населения панику и тревогу, являлись материалы о плохих тротуарах, остановках, работе городского общественного транспорта и даже анекдоты.