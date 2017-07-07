Судьи Узбекистана выступили с обращением к народу и поклялись в верности

Ташкент, , 12:18 — REGNUM Судьи Узбекистана выступили с коллективным обращением к народу страны, в котором они обещают, в числе прочего, честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Текст послания судейского корпуса опубликован 7 июля в ряде национальных СМИ.

В частности, судьи обещают расширить «практику постоянного прямого и открытого диалога с народом, принять меры для восстановления нарушенных прав граждан путем оказания активного содействия в решении их проблем и утверждения справедливости».

"Мы критически проанализируем нашу деятельность, обеспечим надежную защиту прав и свобод граждан, решительно устраним препятствия в отправлении правосудия, направим все свои знания и опыт на превращение суда в настоящую «Обитель справедливости». Гарантируем, что по каждому обращению граждан в суд будет вынесено справедливое решение», — говорится в документе.

Судьи отныне обещают рассматривать дела беспристрастно, объективно и справедливо, «как требует судейский долг и велит совесть».

"Берем на себя всю ответственность за то, чтобы каждое принятое нами решение было законным, обоснованным и отвечало принципам справедливости и гуманизма» — обещают судьи.

Приоритетами своей деятельности, «от которой подчас зависит судьба человека», судьи видят «справедливость, истину и порядочность».

"Мы сформируем судейский корпус, способный в любой ситуации обеспечить правосудие, состоящий из судей, отличающихся крепкой волей и честностью, высокой духовностью и профессионализмом. За это мы все несем ответственность», — подчеркивается в послании.

Блюстители закона также обещают «рассматривать любое противозаконное действие, порочащее честь судьи, как «чрезвычайное событие» и хранить чистоту своих рядов.

Они обещают принять неотложные меры «по улучшению профессиональной подготовки судей, упрощению судопроизводства, в том числе за счет широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий, недопущению бюрократии и волокиты».

На основе постоянного анализа судебной практики, заявляют служители Фемиды, они намерены выявлять системные нарушения закона и принимать меры по кардинальному устранению имеющихся в сфере недостатков путем совершенствования законодательства и правоприменительной практики.

«Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность станут для нас повседневной нормой, основными критериями нашей деятельности. Обещаем честно и добросовестно исполнять возложенные на нас ответственные обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть всегда верными нашей клятве, данной народу и президенту», — говорится в документе.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что верховенство закона в обществе является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране.

Основной задачей реформ в судебно-правовой сфере президент назвал обеспечение подлинной независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, прочных гарантий правосудия.

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