Висбаден, Германия, , 12:09 — REGNUM Каждый несовершеннолетний мигрант, прибывший на территорию немецкой федеральной земли Гессен обходится властям в среднем в 8 раз дороже, чем получающий пенсию гражданин Германии. Такое сравнение подготовил новостной портал Anonymous News.

Согласно ответу правительства Гессена на запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), за 2018 год размещение и полное обслуживание каждого несопровождаемого родителями несовершеннолетнего мигранта обошлось в среднем примерно в €101, 5 тыс. То есть €8 469 на каждого. Всего на обслуживание 1362 человек за год ушло не менее €138 млн. В других землях ежемесячный расход составляет от €4,5 тыс.

Для размещения этих молодых людей используются объекты органов социальной защиты молодежи, арендованные квартиры, гостиницы, приемные семьи. Размещая несовершеннолетнего мигранта в семье, власти так же берут расходы на себя. Кроме того, мигрантам оказывается круглосуточная социально-педагогическая помощь.

Как отметил депутат от АдГ Фолькер Рихтер, ежемесячный расход на такого беженца в 41 раз превышает размер пособия на ребенка для граждан Германии.

При этом социальные службы осознают, что далеко не все их подопечные являются несовершеннолетними. Прибывающие в Германию без документов практически всегда называют себя детьми, чтобы получить льготы. Медицинское подтверждение проводится лишь в очень редких вопиющих случаях, когда за подростка пытается выдать себя очевидно зрелый человек. Так, в Гессене за четыре года были проведены лишь 44 подобных осмотра.

Портал Anonymous News обращает внимание, что средняя пенсия женщин в Гессене составляет около €900, мужчин — €1400. Талантливым спортсменам государство оказывает ежемесячную помощь в размере €300, в редких случаях — до €1100.

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