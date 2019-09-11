Барселона, Испания, 11 сентября 2019, 10:37 — REGNUM Парламент испанского автономного сообщества Каталония вручил почетные награды представителям организаций, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов из Африки в европейские страны, пишет австрийская газета Kurier.
Церемония награждения состоялась вечером 10 сентября в Барселоне. Медали получили капитан судна немецкой неправительственной организации Sea Watch Карола Ракете и основатель аналогичной испанской организации Proactiva Open Arms Оскар Кампс. Награды вручал спикер каталонского парламента Рождер Торрент, а похвальную речь зачитал тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
В настоящее время в Италии продолжается расследование дела Ракете, высадившей мигрантов на острове Лампедуза. Ей предъявлены обвинения в содействии нелегальной миграции и вторжении в итальянские территориальные воды.
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