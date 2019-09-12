Москва, , 11:31 — REGNUM Советские правовые акты вовсе не вредят развитию страны и не ограничивают экономику, а «связывают бизнес по рукам и ногам» они только в том смысле, что мешают ему наступать на интересы трудящихся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 сентября, комментируя распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Как сообщалось ранее, Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Мера должна быть реализована до конца 2019 года.

Читайте также: Декрет 1917 года о восьмичасовом рабочем дне попал под отмену

«Это поручение Дмитрия Медведева меня очень тревожит. С одной стороны, понятно, что страна сегодня другая, несоветская (слово «советский я употребляю в положительном смысле). Россия сегодня — страна капитала, а капитал, хочет этого кто-то или не хочет, носит международный характер. Он естественно тяготеет не к национальному, не к народному, а к глобальному — особенно по мере накопления богатства. Богатство же у определённой части граждан нашей страны, как мы знаем, копится быстро, несмотря на сложности, связанные с состоянием мировой экономики и западными санкциями, о которых они же вещают рядовым гражданам.

Итак, мы имеем страну капитала и действующее в его интересах правительство и одновременно — всё ещё работающий багаж советского наследия, выраженный, в том числе, и в тех правовых актах СССР и РСФСР, отмена которых готовится. По поводу того, как это будет происходить, есть много оговорок, но главное заключается в том, что на практике эту отмену будут готовить люди, отношение которых к советскому наследию известно: оно отрицательно.

Заинтересован, скажем, современный предприниматель в сохранении 8-часового рабочего дня, установленного соответствующим документом Советской власти? Нет, конечно! Известны случаи, когда современные бизнесмены заставляют работников оформляться на полставки, а работать полный рабочий день. В советскую эпоху об этом просто подумать не могли — а то бы приняли соответствующее постановление, запрещающее это, и сегодня можно было бы опереться и на него в борьбе за права трудящихся. Кому бороться, правда… Профсоюзы-то слабые, не то, что тогда.

Одним словом, «вредят развитию страны» (так считает Дмитрий Медведев) и «ограничивают экономику» вовсе не советские правовые акты. И «связывают бизнес по рукам и ногам» тоже, в первую очередь, не они. А если связывают, то в том смысле, что мешают и ему, и, главное, правительству и далее наступать на интересы трудящихся. Поэтому предстоящая отмена правовых актов СССР и РСФСР должна проходить под пристальнейшим контролем общества через заинтересованные партии — КПРФ и «Справедливую Россию» (на других надежды нет), общественные организации, прессу», — отметил Михаил Демурин.