Москва, , 07:50 — REGNUM Поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева об отмене правовых актов СССР и РСФСР распространяется, в частности, на декрет Совнаркома 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. В общей сложности рекомендовано отменить более 20 тыс. документов, список которых занимает почти 2 тыс. страниц.

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Правовые акты советского периода должны быть признаны «утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации» с 1 января 2020 года. В их числе, например, документы о технических условиях при изготовлении вареных колбас, работе общества кролиководов и звероводов-любителей, а также требования к молочным заводам о мытье инвентаря вручную.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев пояснил, что нормативные акты советского периода и некоторые акты новейшего периода сегодня вредят развитию страны и ограничивают экономику. Этот вопрос глава правительства поднимал на Гайдаровском форуме в январе, тогда он рассказал о правилах приготовления омлета.

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