Киев, , 09:38 — REGNUM Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко назвал политически мотивированным решение президента Владимира Зеленского распустить украинский Центризбирком. Об этом он написал в своем Facebook.

Идея досрочно прекратить полномочия всего состава ЦИК, полагает Порошенко, противоречит демократическими принципами развития страны. Этот вопрос был поднят на встрече политика с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором.

«В ходе президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность», — отметил Порошенко.

Порошенко также обсудил с Тейлором обмен между Россией и Украиной заключенными и подчеркнул важность поддержки со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии. Инициативу украинский парламент может рассмотреть 12 сентября.

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