Киев, , 19:09 — REGNUM Если ЦИК Украины действительно не справилась с проведением выборов президента и парламента, то по такой логике можно говорить об отмене результатов этих выборов, заявил сегодня, 11 сентября, украинский политолог Виталий Бала.

Выборы на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт подчеркнул — то, что партия Зеленского «Слуга народа» намерена взять под контроль ЦИК, очевидно «даже с закрытыми глазами».

«Но аргументация для увольнения членов ЦИК не лезет ни в какие ворота… Потому что все наблюдатели признали выборы, которые были в этом году, состоявшимися в соответствии со всеми требованиями законодательства», — отметил Бала.

ИА REGNUM отмечает, что ранее сегодня профильный комитет парламента Украины по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИК Украины. За это решение проголосовали 16 членов комитета, лишь двое высказались против и семеро — воздержались.

10 сентября первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что основанием для роспуска комиссии являются неправомерные решения этого органа, в первую очередь, во время парламентской избирательной кампании. Он подчеркнул, что неправомерность решений подтверждена судебными исками.

Согласно законодательству Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены Радой по «мотивированному» представлению президента Украины. За увольнение членов ЦИК должны проголосовать как минимум 300 депутатов.