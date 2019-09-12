Бишкек, , 09:31 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении девяти судей местных судов, сообщили 12 сентября в пресс-службе главы государства.

Ранее совет по отбору судей внес президенту предложения о назначении судей. Жээнбеков провел собеседование с некоторыми кандидатами и согласовал девять человек. По восьми кандидатам материалы были возвращены в совет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил на XI съезде судей. Глава государства акцентировал внимание на нравственных и культурных качествах судьи.

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