Гонконг, Китай, , 08:10 — REGNUM Полиция Гонконга запретила проведение антиправительственного митинга в воскресенье, 15 сентября, сообщает RTHK.

В полиции заявили, что у них есть все основания полагать, что радикальные группы сойдут с намеченного маршрута и начнут блокировать дороги, а также устраивать поджоги и акты вандализма.

Вместе с тем правоохранители будут готовиться к несанкционированному митингу, поскольку они ожидают, что многие демонстранты выйдут на улицы, несмотря на запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются около трех месяцев, демонстранты выходят на улицы, высказывая свое недовольство относительно стремления местных властей урезать автономию в рамках Китая. Законопроект уже был отозван, но демонстранты требуют «освободить Гонконг от Китая».

Ранее сообщалось, что 11 сентября радикальные антиправительственные активисты планировали «массовые террористические атаки» в Гонконге.

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