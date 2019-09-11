Гонконг, Китай, , 09:29 — REGNUM Проведение 11 сентября «массовых террористических атак» планировали в Гонконге радикальные антиправительственные активисты. Такое предупреждение опубликовано пропекинской газетой China Daily Hong Kong в соцсети Facebook.

Отмечается, что фанатики задумали взорвать газопровод, разжечь пожары в горной местности и атаковать людей, не являющихся носителями кантонского, или гуанчжоуского, диалекта.

Утечка сведений о «террористическом заговоре 9/11» произошла из онлайн-чатов, которыми пользуются радикальные протестующие, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге около трех месяцев продолжаются выступления против правительства. Предупреждение «9/11» отсылает к событиям 11 сентября 2001 года, когда в США произошла серия терактов, в частности, обрушение зданий Всемирного торгового центра после столкновения с ними пассажирских лайнеров.

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