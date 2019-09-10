Каракас, , 13:31 — REGNUM Венесуэльская оппозиция запускает действие международного механизма, который может привести к военному вторжению в страну, пишет испанская газета ABC.

11 сентября представители оппозиционного правительства Венесуэлы направят Постоянному совету Организации американских государств (ОАГ) письмо с официальной просьбой активировать Межамериканский договор о взаимной помощи. Этот договор предусматривает «использование вооруженной силы» для реагирования на агрессию. Письмо подписано также партнерами оппозиции — Колумбией и Бразилией.

После этого министры иностранных дел стран ОАГ должны обсудить меры, которые могут быть приняты на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН во второй половине сентября.

Посол Венесуэлы в ОАГ Густаво Тарре заявил газете ABC, что в Венесуэле «уже есть вооруженная агрессия, и мы просим защитить себя от нее». По его словам, «кубинские и колумбийские партизаны с одобрения узурпатора убивают венесуэльцев».

Существующий с 1947 года Межамериканский договор о взаимной помощи никогда не использовался для подобных целей. В договоре участвуют все страны Латинской Америки, кроме Мексики, Боливии, Эквадора, Кубы и Никарагуа. Эти страны, за исключением Эквадора, лояльны законному правительству Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября вблизи колумбийско-венесуэльской границы начались учения вооруженных сил Венесуэлы. Президент Мадуро заявил о военной угрозе со стороны Колумбии.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за угрозы агрессии Колумбии