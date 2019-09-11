Ашхабад, , 17:18 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заказал в России автомобиль марки «Aurus». Туркменский лидер выбрал модель «Senat» с типом кузова кабриолет, пишет портал «Авто Юга.ру».

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Издание отмечает, что личный гараж Бердымухамедова достаточно обширен, и включает не только машины премиум-класса и спортивных автомобилей, но также и из ретро-машин.

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По имеющейся информации, глава туркменского государства является обладателем спортивного Nissan 370Z, раллийного Mini Cooper, суперкара Bugatti Veyron, раритетной «Волги» ГАЗ-21 и целого ряда других автомобилей.

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