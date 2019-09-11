Ташкент, , 14:19 — REGNUM Руководство немецкого банка KFW выразило заинтересованность в развитии сотрудничества с Узбекистаном в сфере образования, сообщает 11 сентября издание Kun. uz со ссылкой на агентство по развитию рынка капиталов республики.

В частности, немецкий банк предложил внедрить в старшие классы узбекистанских школ предметы по финансовой грамотности и отдельно по финансам KFW.

Руководство банка также предложило проводить регулярные лекции и семинары членов немецкой национальной ассоциации организации пожилых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в Ташкенте с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, финансово-технической и других сферах.

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