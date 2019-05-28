Узбекистан и ФРГ подпишут ряд двусторонних соглашений

Ташкент, , 09:20 — REGNUM Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер обсудит в Ташкенте перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне вечером Штайнмайер прибыл в Узбекистан, в международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова высокого гостя встретил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

Вечером, в 18.00 Франк-Вальтер Штайнмайер проведет встречу с сотрудниками и слушателями Института Гёте в Ташкенте, а также встретиться сегодня с представителями действующих в республике германских институтов, таких как Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), фонд имени Конрада Аденауэра и Фридриха Эберта, Германская служба академических обменов (DAAD).

Во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, глава ФРГ обсудит Главы вопросы взаимодействия в рамках формата «Узбекистан — Европейский союз», также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

«По итогам переговоров будут подписаны соглашения, направленные на дальнейшее углубление двусторонних отношений в сферах экономики, финансов, образования, здравоохранения и охраны окружающей среды», сообщает МИД Узбекистана.

Кроме того, Штайнмайер планирует встретиться с представителями ведущих компаний и банков Узбекистана и ФРГ, институтов гражданского общества, посетить ряд промышленных предприятий и культурных заведений.

29 мая президент Германии посетит Хорезмскую область, встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ургенчского государственного университета, а также ознакомится с историческими и архитектурными достопримечательностями города Хивы.