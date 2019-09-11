Рим, , 13:00 — REGNUM 18 сентября состоится визит в Рим президента Франции Эммануэля Макрона, передает Mediaset в среду, 11 сентября.

Запланированы встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и формальным главой государства президентом Серджо Маттареллой.

Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, проблемы Евросоюза, темы, связанные с экономикой и нелегальной миграцией.

Макрон станет первым зарубежным лидером, который посетит Рим после формирования нового либерал-популистского правительства страны.

Встретится ли Макрон с Луиджи Ди Майо, который в свою бытность вице-премьером в предыдущем составе правительства регулярно вступал с ним в заочные перепалки и который занимает теперь пост министра иностранных дел, не уточняется.

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