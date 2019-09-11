Рим, , 12:51 — REGNUM С образованием нового правительства Италии, сформированного либералами и популистами, Италия должна занять в Евросоюзе «роль первого плана», написал на своей странице в Facebook в среду, 11 сентября, премьер-министр Джузеппе Конте.

В среду Конте в Брюсселе проведет ряд встреч с лидерами ЕС, в том числе с уходящим главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и с его преемницей Урсулой фон дер Ляйен.

Евросоюз в настоящее время «находится в фазе обновления», отметил Конте.

Предыдущее правительство Италии, которое также возглавлял Джузеппе Конте, находилось в сложных отношениях с евробюрократами вследствие своих требований большей самостоятельности, в том числе в решении экономических вопросов и проблемы миграции.

Предполагается, что с формированием нового правительства ситуация изменится, новые власти страны будут в большей степени идти на компромиссы с ЕС. Одним из подтверждений этого считается получение Италией основного экономического поста в новом составе Еврокомиссии.

Читайте также: Сальвини: новое правительство Италии порождено Брюсселем