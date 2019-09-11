Москва, , 12:30 — REGNUM Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. Об этом со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, 11 сентября сообщила газета «Ведомости».

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Собеседник издания утверждает, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям. Однако он мог иметь доступ к «чувствительной» информации, в том числе от спецслужб, которую получал из разговоров с коллегами. Источник отмечает, что иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, которое не было похоже на простой интерес. Однако коллеги его считали исполнительным чиновником, хвалили и не видели повода не доверять ему, поэтому были достаточно откровенны.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что США в мае 2017 года в рамках секретной операции экстренно эвакуировали за пределы страны высокопоставленного чиновника из российских государственных структур, стало известно 9 сентября из публикации телеканала CNN. Со ссылкой на источники в американской разведке телеканал сообщил, что он долгое время являлся «одним из наиболее высокопоставленных информаторов» ЦРУ во властных структурах России.

В Кремле подтвердили сведения о работе гражданина РФ Олега Смоленкова в администрации президента РФ. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Смоленков был уволен внутренним распоряжением несколько лет назад, при этом его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Кроме того, по словам официального представителя Кремля, предполагаемый «шпион» ЦРУ не имел прямых контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.