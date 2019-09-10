Москва, , 13:01 — REGNUM Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, действительно работал в администрации президента России, однако не на высокой должности. Об этом 10 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Смоленков был уволен внутренним распоряжением несколько лет назад, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. При этом Смоленков не имел прямых контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, уточнил Песков.

«Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Смоленков был агентом ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США в мае 2017 года в рамках секретной операции экстренно эвакуировали за пределы страны высокопоставленного чиновника из российских государственных структур. По данным телеканала, он долгое время являлся «одним из наиболее высокопоставленных информаторов» ЦРУ во властных структурах России».

При этом американский «ценный агент», который якобы был экстренно эвакуирован в 2017 году из России, лишь со второго раза принял предложение ЦРУ покинуть Москву, отметили в The New York Times.

Читайте также: Новый удар по Трампу: в чем главный посыл истории с «осведомителем ЦРУ»