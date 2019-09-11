Ташкент, , 11:52 — REGNUM Перспективы сотрудничества в аграрном секторе экономики обсудили посол Индии в Узбекистане Сантош Джа и представители министерства инвестиций и внешней торговли республики, сообщает 11 сентября издание UzDaily.

Во время переговоров стороны отметили взаимодополняемость аграрного сектора в экономиках Индии и Узбекистана, что позволяет объединить опыт, ресурсы и технологии для сотрудничества.

Собеседники также обсудили кооперацию в финансовой, транспортно-логистической, энергетической и внешнеторговой сферах. По итогам встречи была сформирована программа оперативного взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Дели состоялось заседание узбекско-индийской совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом. Стороны обсудили меры по укреплению сотрудничества в сфере противодействия терроризму.

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