Ташкент, 18 июля 2019, 20:22 — REGNUM
Заседание узбекско-индийской совместной рабочей группы (СРГ) по борьбе с терроризмом состоялось 6 июля в городе Дели, сообщает МИД Узбекистана.
«Участники заседания СРГ обсудили меры по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму путем обмена информацией и передовым опытом», говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями об эффективных методах борьбы против радикализации и предотвращения использования интернета в террористических целях.
«В ходе заседания обсуждалось сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая ООН, Региональную антитеррористическую структуру ШОС и Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», сообщает МИД.