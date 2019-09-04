Бишкек, 4 сентября 2019, 10:43 — REGNUM Министр образования и науки Киргизии Гульмира Кудайбердиева освобождена от занимаемой должности, сообщили 4 сентября в пресс-службе президента республики.
4 сентября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Кудайбердиевой с занимаемой должности в связи с поданным заявлением.
Отметим, в начале сентября 2019 года в селе Кенеш Нарынской области Киргизии открыли школу, состоящую из нескольких металлических контейнеров. Такую школу чиновники назвали «мобильной». В учебном заведении планируют учиться 160 детей в две смены.
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