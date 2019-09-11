Сеул, , 09:23 — REGNUM Южная Корея подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с намерением Японии использовать свой имперский флаг во время Летних Олимпийских игр 2020 года. Как сообщило 11 сентября южнокорейское министерство культуры, спорта и туризма, соответствующее письмо направлено президенту МОК Томасу Баху.

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В нём Сеул выразив «глубокое разочарование и озабоченность» по поводу позиции организационного комитета Олимпийских игр в Токио использовать флаг Восходящего солнца во время соревнований, сообщает агентство Yonhap News.

«Мы объяснили историю флага и попросили, чтобы его использование было запрещено во время Олимпийских игр», — говорится в заявлении министерства.

Министерство сообщило, что «флаг Восходящего солнца, поднятый во время вторжения Японии в азиатские страны, начиная с конца XIX века, является символом японского милитаризма и империализма, и он продолжает использоваться крайне правыми организациями в ксенофобских демонстрациях».

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В письме также отмечено, что «флаг Восходящего солнца для Южной Кореи и других азиатских стран — это то же самое, что свастика нацистов для европейцев».

«Демонстрация флага Восходящего солнца будет противоречить олимпийскому духу и ценностям мира и гуманизма», — подчеркнули в южнокорейском ведомстве.

Добавим, что ранее о сожаление по поводу стремления Токио политизировать такое важное международное спортивное событие, как Олимпиада, высказали в МИД РФ. Такое заявление было сделано после того, как на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группа Хабомаи — были изображены как часть японской территории.

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