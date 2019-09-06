Сеул, , 15:23 — REGNUM Правительство Республики Корея готовит обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за Олимпиады 2020, которая пройдёт в Токио. В Сеуле требуют не допустить использования японского имперского флага в виде красного солнца с расходящимися лучами, сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

Официальное обращение будет подано министерством культуры спорта и туризма. Возможным использованием символа Японской империи озабочены не только в Южной Корее, но и в Китае, а также странах Юго-Восточной Азии. Флаг напоминает о временах японской колониальной экспансии в ХХ веке, в том числе ‑ и о территориальных захватах во время Второй Мировой войны. Для многих жителей Азии флаг Японской империи сопоставим с флагом нацистской Германии.

Ранее японские СМИ сообщали, что Оргкомитет Олимпиады не будет запрещать использовать флаг зрителям и спортсменам.