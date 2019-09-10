Москва, , 16:13 — REGNUM Победа всех врио губернаторов и действующих глав регионов в первом туре на выборах 8 сентября — «прекрасное свидетельство того, что кадровая политика Кремля сработала на «пять с плюсом», — считает глава Центра политического анализа Павел Данилин. Об этом он заявил на состоявшемся в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) круглом столе по итогам Единого дня голосования.

Данилин подчеркнул, что итоги выборов опровергли многочисленные прогнозы — как анонимные, так и исходящие от конкретных экспертов — о неизбежности вторых туров в целом ряде регионов. Политолог считает, что такие прогнозы делались людьми, которые «не знают, о чём они говорят» и «не учитывали, как изменилась ситуация на местах и насколько правильно были сделаны выводы из поражений прошлого года» (в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае, где состоялись вторые туры).

При этом Данилин признал, что кампания в большинстве регионов действительно была очень сложной, а первые прогнозы могли базироваться не на знании качеств новых врио губернаторов, а на текущей социально-экономической ситуации в субъектах федерации.

В качестве примера «перелома ситуации» Данилин привёл Забайкальский край, уровень депрессивных настроений среди населения которого зашкаливал: около двух третей жителей Забайкалья были разочарованы работой прежнего губернатора (Натальи Ждановой) и тем, что «Москва их якобы забыла».

«Но назначение врио Александра Осипова и новые практики позволили реально сломить ситуацию. Он зашёл не в каждый дом, но в каждую душу», — сказал Павел Данилин. Напомним, Осипов получил наивысший результат среди всех избиравшихся глав регионов — более 89%.

Данилин напомнил, что впечатление на забайкальцев произвели как человеческие качества Осипова, так и его управленческие навыки: он максимально быстро отреагировал на ситуацию с лесными пожарами, обеспечил выплату компенсаций пострадавшим жителям, начал заметные изменения в благоустройстве краевого центра — Читы. В итоге Осипов, который шёл на выборы в качестве самовыдвиженца, был поддержан не только пропрезидентской партией «Единая Россия», но фактически ещё и «Справедливой Россией» и ЛДПР. «КПРФ даже не хотела выдвигать своего кандидата и сделала всё, чтобы он не был зарегистрирован», — сказал эксперт.

Примерно такой же, по словам Данилина, оказалась и ситуация во многих других регионах. Так, например, в Калмыкии «приход Бату Хасикова реально встряхнул республику». Хасиков смог преодолеть попытки создания региональной фронды и переубедить жителей Калмыкии в том, что они забыты федеральным центром. На выборах он получил около 82% голосов.

Ранее в ходе заседания круглого стола «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM политолог Дмитрий Орлов также обратил внимание, что прогнозы вторых туров в стране не оправдались.

Напомним, что 8 сентября выборы высших должностных лиц состоялись в 16 регионах России. Все без исключения врио губернаторов и действующие губернаторы, участвовавшие выборы, набрали более 50% голосов. Пять врио губернаторов показали результат выше 80%: Бату Хасиков (Калмыкия) получил около 84%, Радий Хабиров (Башкирия) — 82,02%, Роман Старовойт (Курская область) — 81,07%, Вадим Шумков (Курганская область) — 80,86%, Александр Осипов (Забайкальский край) — 89,62%.

10 из 16 теперь уже избранных глав регионов представляют так называемую «школу губернаторов» — это выпускники или слушатели президентской программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва.