Москва, , 15:00 — REGNUM Предположения о том, что кандидатам от власти на выборах 8 сентября будут сопутствовать проблемы экстраординарного характера, не оправдались. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил председатель экспертного клуба «Регион» Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Миф в том, что кандидатам от власти будут сопутствовать проблемы экстраординарного характера, аналогичные тем, что были в прошлом году. То есть второй тур», — заявил Орлов.

Все прогнозы, которые предсказывали такого рода результаты, ошиблись, отметил он.

«Административная элита и элита регионов, конечно, сплотилась после событий прошлого года. Были сконцентрированы технологические, финансовые возможности. Отсутствуют раздражители, столь сильно влиявшие на повестку в прошлом году — в первую очередь пенсионная реформа», — пояснил Орлов.

В целом, по его мнению, к настоящему моменту рейтинг президента России и «Единой России» стабилизировались, а потенциал влияния темы пенсионной реформы на выборы исчерпан.

«Рейтинг президента и правящей партии относительно стабилен и не колеблется под влиянием пенсионной реформы и тех социальных слоёв, у которых положение ухудшается в результате реформы», — констатировал он.