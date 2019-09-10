Берлин, , 15:13 — REGNUM 10 сентября Сенат Берлина примет решение о повышении цен на услуги такси, пишет газета Berlnier Morgenpost.

В Берлине работают примерно 8,1 тыс. таксистов. Чуть более года назад представители этой профессии обращались к Сенату с просьбой поднять цену оказываемых ими услуг. Таксисты были обеспокоены конкуренцией со стороны Uber и подобных компаний. Кроме того, за минувшее время поднялась минимальная оплата труда, а также цены на топливо и обслуживание в автомастерских. Хотя бизнес в сфере такси организуется в частном порядке, он принадлежит общественному транспорту, поэтому цены устанавливаются властями города.

Согласно новой таблице цен, поездка по Берлину на расстояние первых семи километров подорожает на €2,30. Затем каждый следующий километр будет стоит €1,65 вместо €1,50. Самая короткая поездка (не более 2 км) обойдется пассажиру в €6 вместо €5.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат Берлина одобрил новый каталог штрафов за нарушение порядка на улицах и причинение ущерба окружающей среде. Согласно ему, штрафы за брошенные на тротуаре жвачки или выброшенную технику вырастут многократно.

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