Берлин, , 15:05 — REGNUM

В скором времени штрафы за мусор, брошенный на улицах столицы Германии, могут значительно возрасти. 20 августа Сенат Берлина принял новый каталог взимаемых штрафов за действия, наносящие вред окружающей среде и порядку на улицах, пишет газета Berliner Morgenpost.

В Германии за незначительные проступки принято сначала назначать небольшие предупредительные штрафы (Verwarngeld) в размере €5 — €55, которые должны уплачиваться в течение недели. Если человек этого не сделает, его проступок будет оформлен как административное правонарушение и будет караться более крупным денежным штрафом (Bußgeld). В каталоге возрастает величина обоих видов штрафов.

Согласно новому каталогу, не убранный с тротуара собачий помет может обойтись владельцу штрафом в размере до €300. Ранее максимальный предупредительный штраф за такой проступок составлял €20. Брошенный на землю окурок может привести к штрафу до €120. До €80 вместо €30 вырастет штраф за выброшенные на улице пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики, тряпки, пачки из-под сигарет.

Выбрасывание крупногабаритного мусора обернется значительно дороже. К примеру, брошенные матрас, детская коляска, стулья или старые мобильные телефоны будут «стоить» от €150 до €500. До сих пор максимальное наказание за это — €200. Вместо прежних €300 до €1000 вырастет штраф за выброшенную духовку, радиатор или стиральную машину. Максимальный штраф за выброшенные люминесцентные лампы или вредные для окружающей среды мониторы составит €10 тыс.

Разведение костров на открытом воздухе вместо €50 в новом каталоге предлагается карать штрафом до €5 тыс., а приготовление барбекю — до €3 тыс. Спущенная с поводка собака может обойтись в €1500. За нанесение вреда растениям в парке — штраф до €5 тыс.

Величина новых штрафов еще должна быть утверждена советом мэров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенат Берлина запланировал запретить движение туристических автобусов в месте концентрации столичных достопримечательностей — на Музейном острове.

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