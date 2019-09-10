Пекин, , 15:02 — REGNUM Власти Китая сделали Германии представление в связи с разрешением Берлина въехать в страну гонконгскому политическому активисту Джошуа Вонгу, заявил 10 сентября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньина.

«Китай выразил ФРГ сильное недовольство и решительный протест», — сказал он.

По его словам, события в Гонконге являются внутренним делом Китая и другие страны не имеют права вмешиваться в них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный участник гонконгских протестов Джошуа Вонг прибыл в Берлин, где встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Вонг стал почетным гостем на организованном мероприятии Bild100, состоявшемся в ресторане на крыше здания бундестага. Здесь присутствовали политики самого высокого ранга.

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