Берлин, , 11:13 — REGNUM Известный участник гонконгских протестов Джошуа Вонг прибыл в Берлин, где встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в неформальной обстановке, пишет газета Bild.

22-летний Вонг стал почетным гостем на организованном изданием мероприятии Bild100, состоявшемся поздно вечером 9 сентября в ресторане на крыше здания бундестага. Здесь присутствовали политики политики самого высокого ранга.

«У нас сложилось впечатление, что Гонконг похож на Восточный Берлин во времена холодной войны. И только потому, что немцы боролись за свободу, особенно в Берлине, я прошу немцев о помощи в нашей борьбе», — сказал Вонг газете.

На праздничном мероприятии он встретился с министром иностранных дел Хайко Маасом и попросил у него поддержки в защите свобод в Гонконге и противостоянии с властями Китая. На своей странице в Twitter Вонг разместил совместные фотографии с Маасом, а также с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе федеральный канцлер Германии Ангела Меркель была с визитом в Китае. Гонконгские правозащитные организации призывали ее открыто поддержать протесты в особом административном районе Китая.

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