Пекин, , 12:26 — REGNUM Действия США, по запросу которых в Италии был задержан гражданин России, директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), которая входит в структуру российской государственной корпорации «Ростех» Александр Коршунов, вызвали критику со стороны Китая.

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Как заявила на брифинге 10 сентября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, эта ситуация свидетельствует о том, что США игнорируют международное право и основные нормы международных отношений и в очередной раз злоупотребляют юридическими средствами. Дипломат отметила, что такие действия Вашингтона являются «ошибочными» и вызывают только гнев и протест.

«Мы надеемся, что это дело будет решено в соответствии с законодательством и на основании фактов, — заявила Чуньин, также выразив надежду, что США «смогут исправить свои ошибки».

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя (Италия) по запросу США 30 августа. Американские власти подозревают его в краже коммерческих и технических секретов в области авиации. Сотрудники посольства России в Италии незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав арестованного и смогли получить консульский доступ к Коршунову. Посольство продолжает разбираться в этой ситуации.

Известно, что Коршунов является директором по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации, которая входит в структуру российской государственной корпорации «Ростех».

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