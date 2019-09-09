Москва, , 21:59 — REGNUM Потерпевший поражение на выборах в Москве секретарь столичного отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский считает, что голосование было проведено в соответствии с законом.

Единый день голосования Дарья Драй © ИА REGNUM

«В выборах было много участников, различных политических партий, независимых кандидатов… Результаты подведены, победители определены. Я считаю, что они прошли в соответствии с действующем законодательством города», — приводит его слова агентство «Москва».

Метельский также отметил, что прошедшие выборы показали новые вызовы для города.

«Думаю, что партия «Единая Россия» и я как председатель городской партийной организации будем это обсуждать, делать из этого обсуждения соответствующее выводы», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, вице-спикер Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский, баллотировавшийся по одномандатному избирательному округу №15, набрал на выборах примерно на 10% меньше своего конкурента из КПРФ Сергея Савостьянова.

Всего поддержанные «Единой Россией» кандидаты получат 25 мандатов в городском парламенте нового созыва, у оппозиции из различных партий будет 20 мест.

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