Тбилиси, , 07:45 — REGNUM Обеспокоенность в связи с установкой пограничного поста в районе села Уиста (Цнелис) в Южной Осетии выразило министерство иностранных дел Грузии, сообщает 6 сентября издание «Новости-Грузия».

В Тбилиси считают, что действия Цхинвала направлены на принуждение к демаркации и делимитации границы между Грузией и Южной Осетией. Грузинская же сторона отказывается от этих требований.

Кроме того, грузинский МИД обвинил Цхинвал в дестабилизации ситуации в регионе. «Подобные шаги вызывают только дестабилизацию ситуации», — заявили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа власти Грузии установили блокпост близ села Уиста (Цнелис) в Южно Осетии. Цхинвал назвал действия Тбилиси провокацией и демонстративным нагнетанием напряженности на приграничной территории. Позднее Южная Осетия приступила к возведению своего блокпоста, который призван обеспечить безопасность граждан республики.

Читайте также: МИД Южной Осетии заявил о мирном характере операции по возведению поста