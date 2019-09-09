Мурино, Ленинградская область, , 18:38 — REGNUM Кандидаты от партии «Яблоко» получили большинство в муниципалитете города Мурино, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области на границе с Петербургом. Как свидетельствуют данные из системы ГАС «Выборы», выдвиженцы от этой партии занимают 13 мест в местном совете из 20-ти.

Так, в округе №1 избраны Татьяна Хуторная, Дмитрий Кузьмин, Ринат Джамбулатов, Алексей Никифоров, Антон Ракитин, в округе №2 — Александр Баркевич, Екатерина Григорьева, Михаил Игнатьев, Антон Харзин, в округе №3 — Елена Дмитриева, Сергей Амельченко, Ольга Кадурина, Антон Попов.

Одно место в совете досталось самовыдвиженке Маргарите Кожокару, одно место — кандидату от партии «Родина» Алексею Федорову. Оставшиеся пять мест получили единороссы Олеся Липина, Валерий Гаркавый, Сергей Галиновский, Владимир Брезгун и Александр Деревянко.

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Напомним, в целом на муниципальных выборах в Ленобласти победила «Единая Россия», получив более 1,5 тыс. мандатов (около 75% голосов). Исключение, помимо Мурино, составил город Сосновый Бор, где 75% голосов избиратели отдали самовыдвиженцам.

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