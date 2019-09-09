Москва, , 16:35 — REGNUM Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по обращению парламента Южной Осетии по вопросу признания Россией факта геноцида со стороны Грузии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Создана рабочая группа по изучению обращению парламента Южной Осетии. Они просят признать геноцидом осетинского народа со стороны Грузии некие действия этого обращения», — заявил Мельников.

В комиссию вошли представители всех фракций, ее возглавил Виктор Водолацкий («Единая Россия»), добавил парламентарий.

Он напомнил, что соответствующее обращение парламентариев Южной Осетии поступило в Госдуму ранее.

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