Москва, , 11:45 — REGNUM

Госдума с вниманием отнеслась к обращению парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, документ будет вынесен на ближайшее рассмотрение Совета Думы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Государственной думе с вниманием отнеслись к заявлению парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии. На ближайшем заседании Совета Госдумы, в состав которого входит руководство Думы, главы всех политических фракций и председатели комитетов, мы рассмотрим это обращение», — сказал Володин журналистам.

Обращение о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны грузинских националистов парламент республики направил руководству России, в Госдуму и Совфед.

Депутаты указывают на то, что события 1920 года не получили должной оценки, организаторы и исполнители геноцида в отношении осетин не привлекались к ответственности.

Авторы документа уверены, что широкое признание геноцида могло бы стать не только актом восстановления исторической справедливости, но и сдерживающим фактором для новых проявлений вооруженной агрессии со стороны Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии.

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