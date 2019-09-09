Москва, , 16:00 — REGNUM Россия пока останется «ненормальной» страной с точки зрения США. Такое заявление сегодня, 9 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров «2+2» Россия — Франция министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, комментируя заявления главы Пентагона Марка Эспера о том, что России следует вести себя «как нормальная страна».

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«Мы, наверное, всё-таки побудем пока «ненормальными», — заявил Шойгу.

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Эспер призвал РФ действовать именно «как нормальная страна, а не как Соединённые Штаты». В противном случае, по слова главы российского внешнеполитического ведомства, Москва, уподобившись США, должна была бы, грубым образом нарушая международного права, «бомбить тот же Ирак, ту же Ливию», финансировать «вмешательство в дела других стран».

«И мы должны были бы, наверное, поддерживать госперевороты — антиконституционные, вооружённые, как это сделали США со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года», — приводит RT слова Лаврова.

Министр отметил, что важно понимать, что такое нормальность в понимании американских коллег, в частности Марка Эспера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-конференции в Париже министр обороны США Марк Эспер завил, что России следовало бы вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности. Глава Пентагона полагает, что России нужно изменить своё поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, установленными США, так как это лучший способ двигаться вперёд. Он также добавил, что американские власти поставили себе целью направить Россию «на лучший путь».

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