Вашингтон, , 18:31 — REGNUM России необходимо начать вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили, — цитирует РИА Новости Эспера. — Это лучший способ двигаться вперед».

По его словам, власти Соединенных Штатов поставили себе целью направить Россию «на лучший путь», где стороны смогут сотрудничать и концентрироваться не на разногласиях, а на схожих позициях для «общего экономического процветания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эспер заявил, что если западные страны не будут прикладывать больше сил для противостояния России и Китаю, их ожидает «мир, в котором доминирует Пекин». Вместе с тем Россию он обвинил в «агрессии в Европе», каковой он считает события на востоке Украины и воссоединение Крыма с РФ в 2014 году.

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