Москва, 9 сентября 2019, 13:57 — REGNUM Опубликованное секретарём бывшего генерального прокурора Украины Ларисой Сарган заявление о помиловании является фальшивкой, заявил глава «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский 9 сентября на пресс-конференции в Москве.
Журналист отметил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко любит использовать всякого рода фальшивки.
Он напомнил, что «заявление о помиловании» провисело несколько часов в социальных сетях, а затем было удалено.
Напомним, Кирилл Вышинский вернулся в Россию в составе группы из 35 лиц, переданных Украиной в рамках обмена.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины выложила в социальных сетях заявление, в котором Вышинский якобы просит о помиловании и хочет участвовать в обмене удерживаемыми лицами между странами. Позже запись была удалена.
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