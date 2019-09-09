Москва, , 13:57 — REGNUM Опубликованное секретарём бывшего генерального прокурора Украины Ларисой Сарган заявление о помиловании является фальшивкой, заявил глава «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский 9 сентября на пресс-конференции в Москве.

«Что касается обмена и этой бумажки. Я регулярно отказывался от обмена. Более того, мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово «обмен» в отношении вас не употребляем, речь идет о взаимном освобождении», — рассказал он.

Журналист отметил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко любит использовать всякого рода фальшивки.

«Бумага, которая появилась, она же не в СМИ появилась. Она в соцсетях на странице пресс-секретаря бывшего генпрокурора Украины Луценко появилась. Этот человек, с моей точки зрения, всё что он продуцировал, абсолютно ненадежно в информационном плане. Всё, что выходит от него, не заслуживает ни малейшего внимания», — добавил Вышинский.

Он напомнил, что «заявление о помиловании» провисело несколько часов в социальных сетях, а затем было удалено.

Напомним, Кирилл Вышинский вернулся в Россию в составе группы из 35 лиц, переданных Украиной в рамках обмена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины выложила в социальных сетях заявление, в котором Вышинский якобы просит о помиловании и хочет участвовать в обмене удерживаемыми лицами между странами. Позже запись была удалена.

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