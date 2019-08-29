Киев, , 09:20 — REGNUM

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган удалила со своей страницы в социальной сети Facebook запись, в которой было сказано, что глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский якобы согласился принять участие в обмене лицами, удерживаемыми на территории России и Украины.

28 августа киевский суд освободил Вышинского под личное обязательство посещать дальнейшие судебные заседания по его делу.

Позже журналист заявил, что его обмен был проектом предыдущей администрации президента Украины Петра Порошенко и обсуждался ещё до того, как ему были предъявлены какие-либо обвинения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Кирилл Вышинский заявил, что пребывание в СИЗО дало новый жизненный опыт, который он намерен использовать для дальнейшей работы.

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