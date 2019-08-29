Киев, 29 августа 2019, 09:20 — REGNUM
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган удалила со своей страницы в социальной сети Facebook запись, в которой было сказано, что глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский якобы согласился принять участие в обмене лицами, удерживаемыми на территории России и Украины.
28 августа киевский суд освободил Вышинского под личное обязательство посещать дальнейшие судебные заседания по его делу.
Позже журналист заявил, что его обмен был проектом предыдущей администрации президента Украины Петра Порошенко и обсуждался ещё до того, как ему были предъявлены какие-либо обвинения.
Читайте также: Вышинский назвал свой арест политическим проектом Порошенко
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Кирилл Вышинский заявил, что пребывание в СИЗО дало новый жизненный опыт, который он намерен использовать для дальнейшей работы.
Читайте также: Вышинский продолжит работать журналистом